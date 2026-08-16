Не попадайтесь на уловки: что делать, если на карту пришел перевод от незнакомца
МВД предупредило о схеме мошенников с переводом от незнакомцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Получив деньги от неизвестного отправителя, не стоит спешить выполнять его инструкции.
Россиянам не следует самостоятельно возвращать деньги, ошибочно или намеренно переведенные на карту неизвестными отправителями. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.
Правоохранители рекомендовали не вступать с незнакомцами в длительные разговоры и переписку, если они требуют вернуть полученные средства.
«Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки», — заявили в ведомстве.
В МВД предупредили, что самостоятельный перевод денег по реквизитам, которые неизвестный сообщает по телефону или в переписке, может привести к вовлечению человека в мошенническую схему по выводу похищенных средств.
Кроме того, правоохранители призвали не переходить по ссылкам от незнакомцев и не вводить личные данные или данные банковских карт на сторонних сайтах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали красть деньги россиян через поддельные VPN-приложения. По данным МВД России, злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом сервисов для обхода блокировок. После установки они получают полный контроль над смартфоном, в том числе могут получить доступ к банковскому приложению и похитить деньги.
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