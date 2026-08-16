На Ярославском направлении произошел сбой в движении поездов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На путях по техническим причинам остановили пригородный состав.

На станции Софрино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) с 06:25 до 7:51 16 августа было перекрыто движение поездов. Причиной стала техническая остановка пригородного состава в тупике. Об этом сообщили в Telegram-канале оператора столичных ж/д-путей.

«Сегодня в 06:25 на станции Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам при заезде в тупик был остановлен пригородный поезд № 6102<…> МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения поездов в штатном режиме», — заявили в пресс-службе организации.

Движение поездов на станции Софрино было затруднено в обе стороны. Из-за задержки пригородные составы Ярославского направления следуют с отклонением от графика, предупредили в МЖД.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для сокращения времени задержки поездов», — добавили в организации.

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