Метеоролог рассказал, где в России в сентябре выпадет снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Список областей, в которых ожидаются осадки, достаточно велик.

Снег в сентябре может выпасть в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, полный список областей, в которых в сентябре могут наблюдаться снежные осадки, уже достаточно велик. Есть вероятность их выпадения и на Чукотке, и в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области.

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