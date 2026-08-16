«Примем меры»: в РАН ответили, будет ли осенью введен масочный режим в России
Онищенко заявил, что осенью всеобщего масочного режима в России не будет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин
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До сезона гриппа и ОРВИ осталось две недели.
Осенью 2026 года будет рекомендовано носить медицинские маски для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ). Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам ученого, меры безопасности не затронут всю страну и будут иметь локальный характер.
«Когда начнется сезон заболеваемости гриппом в России, мы начнем принимать меры. Поэтому ношение масок будет рекомендовано, но локально, чтобы не заразить других и не заболеть самому… Но если мы говорим о том, чтобы всех заставляли носить маски, то до этого не дойдет», — сказал эксперт.
В сложившейся эпидемиологической обстановке не прогнозируется пандемической вспышки вируса гриппа, но при высоком уровне заболеваемости в определенных группах населения придется ввести карантинные меры. Особенно маски рекомендованы к ношению тем, кто часто контактирует с людьми.
Ранее 5-tv.ru писал о том, стоит ли ждать ли эпидемии гриппа в России осенью 2026 года.
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