«Они синтетичны»: Марк Розовский высоко оценил универсальность молодых артистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

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При этом сегодня нет таких мастеров, которыми можно было гордиться.

Молодые артисты театра «У Никитских ворот» не отстают по своему таланту от «зрелых мастеров». Об этом заявил народный артист РФ Марк Розовский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

«В нашем театре, где есть и зрелые мастера, но очень много молодых артистов, которые держат очень высокую марку. Я их <…> коллекционирую. Они могут очень многое, они синтетичны, потому что наш репертуар — разножанровый, разностильный», — сказал режиссер.

Розовский подчеркнул, что молодое поколение артистов театра являются универсалами, которые способны работать в разных жанрах и формах — от мюзикла до зарубежных пьес, где действуют иные психологические мотивы.

При этом, проводя параллель между современными актерами и артистами прошлого века, он добавил, что сегодня нет таких мастеров, которыми можно было гордиться.

Ранее Розовский сообщил, что уровень актерского мастерства в России заметно падает, несмотря на то, что в стране очень много талантливых самородков.

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