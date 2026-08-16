«Мы на фронте»: Розовский хочет видеть своим преемником человека из театра

Марк Розовский заявил, что его преемником должен быть человек из команды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Несмотря на возраст, режиссер не собирается уходить и проводит репетиции с большой энергией.

Народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский считает, что на его место должен прийти человек из команды, а не «со стороны». Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

Рассуждая по поводу преемника, Розовский провел параллель между театром и фронтом.

«Если один солдат, который шел в атаку, или даже командир взвода, роты, который вел в атаку команду свою, погибает, его место должен занять кто-то из команды. Я думаю, что кто-то со стороны в нашей компании неприемлем», — считает худрук.

Артист также отметил, что руководить театром не должен даже самый одаренный человек, пришедший со стороны. При этом режиссер подчеркнул, что в свои 89 лет полон сил и не собирается думать об уходе.

«Мне 89, в следующем году 90, но я полон сил, я не все. По ступенькам трудно подниматься, но репетиции провожу с большой энергией и премьеру за премьерой выпускаю, это факт», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии Розовским 44-го сезона театра. На торжественном мероприятии он появился в черной маске и с бутылкой шампанского.

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