Президент Южной Кореи призвал КНДР начать переговоры о мире

Фото: www.globallookpress.com/NEWSIS

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Обе страны формально находятся в состоянии войны с середины ХХ века.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, выступая на церемонии в честь 81-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, обратился к КНДР с призывом к мирным переговорам. Об этом сообщает агентство BBC.

«Давайте отбросим наше стремление угрожать друг другу и, как прямые участники, начнем дискуссию об окончании этой затянувшейся войны», — сказал глава государства.

На мероприятии он также отметил, что у руководства Южной Кореи нет никаких враждебных намерений по отношению к Пхеньяну. Президент выразил надежду, что возможные переговоры пройдут ради процветания двух стран и послужат началу мирного сосуществования. Об этом заявило издание Yonhap.

«Мы прекрасно осознаем последствия войны на другом конце земного шара для жизни наших граждан. Насколько большей будет цена напряженности и конфликта на нашей земле?» — добавил Ли Чжэ Мен.

КНДР и Южная Корея формально остаются в состоянии войны с середины ХХ века. Корейская война, которая длилась с 1950 по 1953 год, завершилась не мирным договором, а перемирием.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения заявил о беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.

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