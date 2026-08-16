«Педагогический провал»: мать Тимати осудили за поздравление сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Женщина заявила о невозможности «изменить» рэпера.

Публикация матери российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симоны Юнусовой в честь дня рождения сына вызвала волну критики. Поздравительное обращение она разместила на своей странице в социальной сети. Женщина призналась, что испытывает смешанные чувства.

«Мой первенец, моя безусловная любовь, мое нескончаемое волнение и радость. Мой педагогический провал и гордость, мое разочарование и принятие. Становление отцом и мальчишеские увлечения», — написала она.

Симона также с иронией описала характерные черты Тимати. По ее словам, в артисте одновременно уживаются трудоголизм и желание поспать до трех часов дня. Мать также упрекнула его в том, что на фоне желания делать красивые подарки он забывает о важных датах.

«Я не в силах уже что-то изменить, так как каждый приходит в этот мир с заложенным характером, поэтому я желаю тебе быть здоровым, жить долго, счастливо в окружении близких людей и не забывать, что ты теперь за главного», — добавила мать исполнителя.

Текст Юнусовой привел к неоднозначной реакции среди подписчиков. Одна часть пользователей поддержали женщину, посчитав, что мать вправе следить за действиями сына, а другая — раскритиковала поздравление. При этом досталось и самому Тимати — ему припомнили отсутствие постоянной избранницы.

«Тимуру не нужна жена, он женат на своей маме»; «До сих пор сидит под юбкой у своей мамы»; «А что вы должны изменить-то? Человеку уже 43 года»; «Зачем говорить плохие вещи о своем сыне? Да еще и в день рождения»; «Это очень хорошо, когда мама видит не только достоинства, но и недостатки своего ребенка», — писали комментаторы.

Тимати 15 августа исполнилось 43 года. Артист строил отношения с певицей Алексой, моделями Аленой Шишковой, Анастасией Решетовой и Екатериной Сафаровой, однако ни в одном из случаев дело не дошло до свадьбы. Сейчас исполнитель встречается с Валентиной Ивановой.

Ранее модель Анастасия Решетова заявила, что ее отношения с Тимати могли испортиться именно из-за матери исполнителя. Ее слова о нежелании вмешиваться в личную жизнь своего сына многие сочли выпадом в адрес Симоны Юнусовой.

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