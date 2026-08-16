Готовьтесь к худшему: украинцев призвали запастись едой на два месяца

Жителей Украины призвали запастись едой и необходимыми товарами на два месяца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Самым сложным периодом станет конец осени.

Украинцам следует заранее задуматься о запасах продуктов и товаров первой необходимости на два месяца из-за возможных проблем с отоплением и электричеством зимой. Об этом заявил офицер ВСУ и местный бизнесмен Андрей Онистрат, его слова приводит агентство УНИАН.

«Продуктами и другими товарами первой необходимости рекомендую запасаться примерно на два месяца, причем делать это ближе к ноябрю», — сказал он.

По его словам, самыми сложными месяцами для населения станут ноябрь и декабрь. При этом бизнесмен допустил, что уже в январе ситуация может несколько улучшиться.

Онистрат также считает, что «худший сценарий» с отключением света и тепла на Украине возможен, поскольку киевские боевики не в состоянии защитить все теплоэлектроцентрали. Предприниматель уверен, что объекты выйдут из строя уже этой осенью, поэтому гражданам нужно принимать меры сейчас, чтобы пережить зиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Украины негодуют из-за дефицита продуктов в супермаркетах. На фоне отсутствия ряда товаров граждане активно скупают консервы и продукты из бакалейного отдела.

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