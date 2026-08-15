Ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем в Ленинградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приозерском районе Ленинградской области пьяный водитель устроил ДТП, жертвой которого стал ребенок. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило Главное управление МВД РФ по региону.

Трагедия произошла 15 августа на участке автодороги в районе поселка Славянка. В ведомстве заявили, что водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. При этом он сел за руль в нетрезвом виде.

В момент инцидента в салоне автомобиля также находились двое детей.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля 2018 года рождения скончалась на месте происшествия. Второй пассажир 2021 года рождения, а также водитель госпитализированы», — пояснили в МВД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве водитель грузовика сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. Виновника ДТП задержали, ему предъявлено обвинение.

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