Обломки неизвестного дрона обнаружили в черноморской провинции Турции

Фото: www.globallookpress.com/Tunahan Turhan

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Происхождение БПЛА предстоит установить специалистам.

Обломки беспилотника обнаружили в ореховом саду в деревне Ешилкей турецкой провинции Дюздже. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«15 августа 2026 года в районе 11:30 утра поступило сообщение о подозрительном объекте, упавшем в ореховый сад в деревне Ешилкей. По предварительным данным, речь может идти о БПЛА», — говорится в сообщении.

После обнаружения находки на место направили сотрудников сил безопасности. Специалистам предстоит установить, кому принадлежал беспилотник.

Еще один похожий случай произошел на побережье в районе стамбульского Арнавуткея. По данным агентства IHA, там обнаружили обломки дрона неизвестного происхождения. Находку передали в специальный центр для установления ее принадлежности.

Ранее 5-tv.ru писал, что турецкий сухогруз MV Reyhan Sarı, перевозивший уголь из российского порта Тамань в Трабзон, подвергся атаке беспилотника в Черном море.

В результате происшествия погиб один член экипажа, еще трое моряков получили ранения. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего их доставили в медицинские учреждения.

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