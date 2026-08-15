Российские военные поразили склады в одесском порту

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Удары нанесли беспилотниками.

Ударные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России поразили склады в порту Одесса. Об этом в субботу, 15 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ», — уточняется в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются украинской стороной в военных целях.

Также 15 августа российские военные освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. В Минобороны РФ заявили, что контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, по данным министерства, российские силы нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах ряда населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне СВО. На командном пункте он заслушал доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения и действиях ВСУ. Также Белоусову рассказали о развитии систем радиолокации, повышении эффективности борьбы с беспилотниками и применении современных ударных и разведывательных БПЛА.

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