Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов.

Президент России Владимир Путин 18 августа проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«18 августа Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере МАКС.

В ходе встречи стороны обсудят перспективы развития и углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных областях, а также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Также Люкманов по совместительству стал постоянным представителем РФ при Лиге арабских государств в Каире. Предыдущим руководителем российской дипмиссии в Египте с 2020 по 2026 год был Георгий Борисенко.

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