«Фильм запал»: Алексей Чадов назвал главный показатель успеха кинокартины
Чадов назвал отзывы зрителей главным доказательством успеха фильма
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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И речь идет не о кассовых сборах.
Для актера Алексея Чадова главным показателем успеха фильма остаются зрители и их реакция на картину. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».
По словам артиста, оценивать фильм можно не только по сборам, но и по интересу аудитории на разных площадках, а также по отзывам людей.
«Для меня сборы — это в первую очередь зритель. Можно ориентироваться на отзывы, потому что, например, я иногда иду по улице, зрители частенько говорят за какие-то фильмы спасибо. Я понимаю, что фильм запал наш. Вот это самый такой основной показатель», — сказал Чадов.
Актер отметил, что о востребованности фильма также могут говорить продажи за границей. Он рассказал, что его дебютная работа в жанре боевика заинтересовала зарубежных зрителей и была продана в Японию, страны Ближнего Востока, Нидерланды, Германию, Францию и Испанию.
В фильме «За любовь» Чадов сыграл Вову — отца семейства. Его супругу Марго исполнила телеведущая Ксения Бородина.
По сюжету герои давно отдалились друг от друга и фактически живут как соседи. Ситуация меняется после встречи Вовы с загадочной бабушкой, которая дарит ему старинную бутылку с необычным напитком. Оказывается, произнесенные за столом тосты начинают сбываться. Герои получают желаемое, но помогут ли внезапные богатства вернуть в семью любовь.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Чадов похвалил Ксению Бородину за ее серьезное отношение к съемочному процессу.
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