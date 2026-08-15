Состояние пострадавшего в результате атаки ВСУ в Шатуре мальчика стабилизировано

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ребенка перевезли в Детский клинический центр имени Рошаля.

Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника в Шатуре Московской области, удалось стабилизировать. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, ребенка с серьезными повреждениями лица, плеча и предплечья срочно госпитализировали в Шатурскую больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

«Мальчика уже транспортируют в Детский клинический центр имени Рошаля, где ему окажут дальнейшую специализированную помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Губернатор региона Андрей Воробьев объявил об уничтожении и нейтрализации восьми беспилотных летательных аппаратов над несколькими городскими округами, в частности, Домодедово, Одинцово, Раменское, Чехов, Шатурой и Воскресенском.

Беспилотник упал на жилой дом в Шатуре, в результате чего пострадали двое: 55-летняя женщина и девятилетний мальчик. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а женщине оказали медицинскую помощь на месте из-за травмы головы. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет ВСУ, в результате которой были повреждены линии электропередачи.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что повреждение ЛЭП произошло в Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов. Из-за этого без электроснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов.

По словам главы региона, при отражении атаки силы ПВО уничтожили около десятка беспилотников и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Пострадавших нет, на месте повреждения работают специалисты экстренных служб.

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