Капризная кожа: как ухаживать за лицом после 40 лет

Чувствительная кожа после 40 лет требует меньше средств, но больше защиты

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Сухость, стянутость и покраснения могут стать сигналом, что привычные средства пора менять.

После 40 лет многие замечают, что кожа начинает вести себя иначе: появляется ощущение сухости, стянутости, она может сильнее реагировать на холод, ветер, солнце или новые косметические средства. Даже привычный уход, который раньше подходил идеально, теперь вызывает раздражение.

Это связано с естественными изменениями организма. Со временем кожа медленнее обновляется, хуже удерживает влагу и становится более уязвимой перед внешними воздействиями.

Как правильно ухаживать за чувствительной кожей после 40 лет, какие этапы ухода становятся особенно важными и каких ошибок стоит избегать — в материале 5-tv.ru.

Почему после 40 лет кожа становится более чувствительной

С возрастом защитный барьер кожи может становиться слабее. Из-за этого она быстрее теряет влагу и хуже переносит внешние воздействия.

Часто появляются такие ощущения, как сухость, стянутость, покраснение или дискомфорт после использования некоторых средств.

Основная задача ухода в этот период — не перегружать, а бережно поддерживать водный баланс и укреплять защиту.

Главное — не навредить

Очищение по-прежнему остается первым шагом, но здесь действует принцип: чем мягче, тем лучше. Агрессивные гели с сильными ПАВами способны разрушить и без того хрупкий защитный слой, усиливая сухость и раздражение.

После умывания не должно быть ощущения «скрипящей чистоты» или сильной стянутости — это тревожные сигналы. Забыть стоит и о слишком горячей воде: она моментально обезвоживает и пересушивает кожу.

Необходимо использовать мягкие пенки, молочко или гидрофильные масла, смывая их теплой, но не горячей водой.

Увлажнение

После 40 лет кожа постоянно жаждет влаги. Когда ей не хватает воды, она становится еще более чувствительной и резко реагирует на любой раздражитель.

Нужно выбирать средства, которые не просто увлажняют, а помогают коже удерживать эту влагу. В составе должны быть гиалуроновую кислоту, церамиды, глицерин, мочевину.

После нанесения кожа должна быть напитанной, без ощущения пленки, липкости или дискомфорта.

Солнце: друг или враг?

Солнечные лучи влияют на кожу в любом возрасте, но после 40 лет ультрафиолет становится особенно коварен. Он не только усиливает сухость, но и ускоряет появление морщин и пигментных пятен.

Поэтому защита от солнца — это не летний каприз, а обязательный элемент ухода круглый год. Использовать крем с SPF нужно ежедневно, особенно перед прогулками или длительным пребыванием на улице.

Меньше — значит лучше

Одна из частых ошибок — желание обмануть время с помощью «тяжелой артиллерии». Чувствительная кожа плохо реагирует на чрезмерный уход и слишком большое количество средств. Эффект может быть прямо противоположным: раздражение, покраснение и даже аллергия.

Не стоит постоянно менять косметику в погоне за чужими обещаниями. Лучше придерживаться базового ухода: мягкое очищение, глубокое увлажнение и надежная защита.

Когда бить тревогу?

Если кожа постоянно краснеет, зудит, появляются сильные высыпания, раздражение или болезненные ощущения, простой домашний уход не поможет. В таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту — косметологу или дерматологу. Возможно, за чувствительностью скрывается не просто возраст, а более серьезная проблема.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что модный способ наносить тонер в несколько слоев может навредить коже. Такая процедура способна вызвать раздражение и высыпания, особенно у людей с проблемной кожей.

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