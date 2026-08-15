«Триллионы долларов»: в Иране оценили ущерб от разливов нефти

Фото, видео: Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС; X/Esmaeil Baqaei; 5-tv.ru

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Поводом к заявлению МИД исламской республики стали новые кадры с загрязнениями прибрежных вод.

Загрязнение Персидского залива и Оманского моря разливами нефти за последние десятилетия нанесло прибрежным районам Ирана ущерб в триллионы долларов. Об этом сообщил заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Заявления прозвучали по поводу новых кадров с берегов острова Кешм. Их опубликовали на официальном аккаунте главы иранского дипведомства в соцсети. По предварительным данным, источником разлива может быть иностранный сухогруз. Загрязнение отмечено на трех участках прибрежной зоны, а также на части акватории.

«Этот инцидент — лишь один из примеров масштабного загрязнения, которое за последние десятилетия ухудшило состояние вод Персидского залива и Оманского моря, а также морской экосистемы региона, нанеся ущерб прибрежным районам Ирана на триллионы долларов», — написал глава иранского МИД.

Багаи заявил, что каждая сторона, получающая прибыль от коммерческого судоходства в Ормузском проливе, юридически и морально обязана устранить экологический вред, связанный с разливами нефти.

Ранее 12 августа стало известно, что нефтяное пятно от танкера Caroline Bezengi достигло побережья Омана.

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