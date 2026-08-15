В Германии призвали серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

Браке: Германии следует серьезно отнестись к ответу Путина на захват судов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Даже единичные инциденты в морской сфере могут привести к серьезным экономическим последствиям.

Властям Германии и другим европейским странам необходимо внимательно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина о возможном ответе на попытки захвата российских торговых судов. Об этом в интервью Bild заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

«К российским угрозам следует относиться серьезно. <…> Германия и Европа критически зависят от морских путей для своей экономики, политической стабильности и суверенитета», — сказал эксперт.

По словам Браке, даже отдельные инциденты в морской сфере могут привести к серьезным экономическим последствиям. В числе возможных рисков он назвал рост страховых расходов, изменение маршрутов судоходных компаний и дополнительную нагрузку на мировую торговлю.

Эксперт отметил, что безопасность торговых путей напрямую связана с общей безопасностью Европы. Обеспокоенность возможными последствиями также выразила Немецкая ассоциация судовладельцев (VDR).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва ответит зеркально на попытки западных стран захватывать российские торговые суда. Владимир Путин отметил, что российские власти фиксируют попытки ограничить свободное плавание российских судов. По его словам, такие действия нарушают международное морское право.

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