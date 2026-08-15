Мужчина забил до смерти жену и избил пасынка в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Неадекват также разбил телефон ребенка.
В Москве агрессивный мужчина побил пасынка и забил до смерти жену. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным инсайдера, трагедия произошла в квартире на Байкальской улице. Неадекват зверски избил сначала женщину, а затем и ребенка. Также он разбил мобильное устройство пасынка. От полученных травм супруга фигуранта умерла на месте.
По словам соседей, у дома видели машины скорой помощи и полиции. Жильцы злополучной квартиры регулярно меняются, новых соседей никто не знает. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это не первое бытовое преступление в семьях за последние дни. Так, ранее 14 августа в Кургане мужчина в состоянии опьянения до смерти забил свою годовалую дочь. Об этом также сообщил источник 5-tv.ru.
Предварительно сообщалось, что трагедия произошла вечером 3 августа. Мать девочки сумела остановить мужа и вызвала скорую помощь, но ребенок скончался в больнице от тяжелых травм. Мужчину задержали и взяли под стражу.
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