Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Рыбальское Запорожской области», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили о поражении живой силы и техники штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Свобода, Новосолошино, Новорозовка и Долинка Запорожской области.

По данным министерства, противник потерял свыше 315 боевиков, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

На минувшей неделе российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. В Минобороны России заявили, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и штурмовой бригад ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России Андрей Белоусов посетил зону специальной военной операции и проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Восток».

На командном пункте группировки глава Минобороны заслушал доклады о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и действиях противника. Командующий группировкой генерал-полковник Петр Болгарев сообщил о результатах продвижения российских войск в летний период.

Белоусову также доложили о развитии системы радиолокации на различных участках и повышении эффективности обнаружения и поражения беспилотников и ракет ВСУ. Кроме того, в группировке отметили рост числа современных ударных и разведывательных БПЛА, что позволило усилить воздушную разведку и огневое воздействие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.