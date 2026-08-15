Филипп Киркоров готовит открытие памятника родителям на Троекуровском кладбище

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Оно пройдет в сентябре.

Народный артист России Филипп Киркоров планирует открыть памятник своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве 9 сентября. Об этом он сообщил в беседе с Super.ru.

Киркоров объяснил, что выбрал эту дату не случайно — она связана с историей Болгарии и Советского Союза.

«Это важная дата для Болгарии и Советского Союза. 9 сентября Советская армия освободила Болгарию от фашистских захватчиков. Папа у меня был очень патриотичным и очень чтил этот праздник», — рассказал певец.

Мать артиста Виктория Лихачева (Киркорова) умерла 30 апреля 1994 года в возрасте 57 лет после тяжелой болезни. Отец певца Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет.

После его смерти артист задумался о создании семейного захоронения. Позже Киркоров перевез из Софии в Москву прах матери и бабушки Лидии Михайловны, чтобы они были похоронены рядом с Бедросом Киркоровым.

Перезахоронение праха Виктории Киркоровой и ее матери прошло на Троекуровском кладбище 28 июля. По словам певца, для него было важно, чтобы близкие находились рядом и он мог навещать их в Москве.

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