Россиянка погибла в результате ДТП во Вьетнаме

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

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Экскурсионный транспорт врезался в грузовик, стоявший на дороге.

Российская 38-летняя туристка погибла в аварии с автобусом в провинции Ламдонг во Вьетнаме. Машина ехала из Нячанга в Хошимин. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме произошло ДТП с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг — Хошимин<…> В результате ДТП один человек погиб», — рассказали в организации.

Предварительно известно, что автобус врезался в грузовик, который остановился на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет — Дау Зяй.

У одного туриста сломана нога, его госпитализировали в Хошимине. Туроператор и страховая компания находятся на связи с пострадавшим и оказывают всю необходимую помощь.

Еще у одного пассажира автобуса травма спины. Тело погибшей россиянки находится в Муйне. У остальных легкие ранения, всем оказали необходимую медицинскую помощь. Те, кому не нужна госпитализация, возвращаются в Нячанг.

Ранее в июле во Вьетнаме при опрокидывании катера у острова Фукуок погибли 15 человек.

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