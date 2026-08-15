МИД Ирана описал внешнюю политику США отрывком из произведения Достоевского

Фото: Zuma/ТАСС

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Эсмаил Багаи привел цитату из «Братьев Карамазовых».

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил американское руководство в чрезмерной зависимости от лжи, приведя цитату из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

По словам Багаи, литературный отрывок, по его мнению, отражает состояние системы управления США и американской внешней политики в отношении Ирана и Ближнего Востока.

Багаи заявил, что, по его мнению, чрезмерная опора на вымысел приводит к потере адекватного восприятия действительности и снижению доверия со стороны международного сообщества.

«Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим», — написал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать Ормузский пролив территорией США после завершения конфликта с Ираном. Во время выступления в штате Нью-Йорк он заявил, что Вашингтон якобы контролирует ситуацию в акватории и осуществляет блокаду пролива. По словам Трампа, Иран несет из-за этого значительные убытки.

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