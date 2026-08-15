Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, заявил, что считает Владимира Зеленского не избранным президентом Украины из-за отсутствия выборов в стране. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Эррола Маска, действующий украинский лидер не проходил процедуру переизбрания.

«На Украине нет выборов. Этого Зеленского не переизбирали. Он не является избранным президентом», — сказал он.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее необходимость проведения выборов на Украине также отмечал президент США Дональд Трамп. В декабре 2025 года он называл Зеленского «диктатором без выборов» и заявлял о снижении его рейтинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эррол Маск посоветовал знакомым рассмотреть переезд в Россию. В интервью РИА Новости южноафриканский предприниматель заявил, что считает Россию местом, где «любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить». По словам Маска, он уже рекомендовал людям из Южной Африки, которые планируют уехать из страны, обратить внимание на возможность переезда в Россию.

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