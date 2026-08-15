Путин назначил нового посла России в Египте

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Должность занял директор Департамента международной информационной безопасности Артур Люкманов.

Президент РФ Владимир Путин назначил Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Арабской Республике Египет. Об этом сообщил официальный портал опубликования правовой информации.

«Назначить Люкманова Артура Рушановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет», — гласит документ.

Также отдельным указом Люкманов по совместительству назначен на должность постоянного представителя РФ при Лиге арабских государств в Каире.

Должность руководителя дипмиссии РФ в Египте с 2020 по 2026 год занимал Георгий Борисенко. Люкманов же с 10 февраля 2023 года работает директором Департамента международной информационной безопасности, сообщается на сайте МИД России. Дипломат владеет английским, арабским и турецким языками, а также имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса, присвоенный в октябре 2020.

Россия и Египет продолжают укреплять дипломатические и экономические связи. Так, в июле на втором энергоблоке атомной электростанции «Эд-Дабаа», которую строит «Росатом», начали установку корпуса ядерного реактора.

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