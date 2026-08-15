В оргкомитете ВЭФ анонсировали важные заявления Путина на форуме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Выступление президента России на пленарном заседании форума пройдет во Владивостоке в начале сентября.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) будет сопровождаться важными заявлениями. Об этом 15 августа сообщил советник главы государства и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений», — сказал Кобяков в беседе с ТАСС.

Он также рекомендовал западным странам обратить внимание на предстоящее выступление российского лидера.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Ранее о подготовке к ВЭФ сообщали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отдельные приглашения американской делегации на форум направляться не будут, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение об участии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума, где обозначил ключевые направления развития страны и заявил о необходимости укрепления технологического и экономического суверенитета.

По итогам форума глава государства утвердил перечень поручений. Правительству предстоит разработать национальные стратегии развития автономных систем, а также цифровых платформ и внедрения платформенных решений в экономике до 2036 года.

Кроме того, кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено подготовить изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим для населенных пунктов опережающего развития. Также необходимо закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем.

На форуме Путин отмечал, что одним из условий глобального лидерства становится способность государства самостоятельно принимать решения и развивать внутренние ресурсы. Президент также говорил о снижении инфляции, низком уровне безработицы и росте реальных зарплат, подчеркнув необходимость дальнейшего повышения производительности труда.

Отдельное внимание глава государства уделил поддержке молодых специалистов, развитию системы стажировок и обновлению механизмов ученического договора. Доклады по исполнению поручений должны быть представлены до конца 2026 года, а часть задач — до 2027 года.

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