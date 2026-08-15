Белоусов проверил боевую работу группировки войск «Восток» в зоне СВО

Фото, видео: MAX/Минобороны России; 5-tv.ru

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Российская армия усиливает систему радиолокации и повышает эффективность применения БПЛА.

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили на канале Министерства обороны РФ в МАКС.

«На командном пункте группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника», — уточнили в Минобороны.

Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Петр Болгарев выступил с докладом об успехах и скорости продвижения российских войск в летний период.

Белоусову сообщили, что группировка войск активно развивает систему радиолокации на всех участках. Бойцы повышают эффективность обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно с этим практика применения БПЛА российскими войсками становится все эффективнее. Начальник управления войск беспилотных систем группировки войск «Восток» доложил Белоусову, что рост числа поставляемых современных ударных и разведывательных дронов позволил усилить огневое воздействие на врага и вести постоянную воздушную разведку на всех направлениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления дронов ВСУ в Запорожской области.

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