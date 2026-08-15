Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства России и Индии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами.
Отношения между Россией и Индией продолжают развиваться в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом 15 августа заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении индийскому руководству с Днем независимости страны.
«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил достижения Индии в экономической, социальной и научно-технической сферах, а также подчеркнул ее высокий авторитет на международной арене.
Президент России выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели продолжат развивать конструктивное взаимодействие в интересах народов двух стран, а также укрепления международной безопасности и стабильности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин уже отмечал важность и особый характер отношений между Россией и Индией. Глава государства сделал такое заявление на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
Тогда Владимир Путин также выразил надежду на увеличение товарооборота между Россией и Индией до 100 миллиардов долларов в год, отметив наличие возможностей для дальнейшего развития сотрудничества.
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