Путин заявил о беспрецедентном уровне партнерства России и КНДР

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент РФ отметил развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна по различным направлениям.

Отношения между Россией и КНДР достигли беспрецедентно высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения.

«Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что основу дружбы и взаимопомощи двух стран заложила совместная борьба корейских патриотов и советских военнослужащих против японского колониального господства.

Президент России выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

В переговорах также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Путин передал теплые приветы лидеру КНДР Ким Чен Ыну и отметил высокий уровень отношений между странами.

Цой Сон Хи, в свою очередь, подтвердила заинтересованность Пхеньяна в развитии всестороннего стратегического партнерства с Москвой. Российский лидер также поблагодарил руководство и граждан КНДР за содействие в проведении СВО и отметил вклад корейских военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.