Почти 600 дронов ВСУ сбили в небе над Россией за ночь

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 598 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей.

Также средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, дроны были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили более семи тысяч беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны РФ, также были перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

В ведомстве уточнили, что эти боеприпасы применяются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Ранее российские военные также заявляли о поражении предприятия, где, по данным Минобороны, производились боевые части для ракет «Фламинго».

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