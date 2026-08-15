В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мальчик находится в тяжелом состоянии.
Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, над территорией области было сбито и подавлено восемь БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.
В результате атаки в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. БПЛА попал в частный дом, в результате чего была повреждена кровля.
Губернатор уточнил, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему необходимую помощь, в ближайшее время ребенка планируют эвакуировать в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Женщина получила травму головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским городскими округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников в Людиновском округе Калужской области было повреждено здание муниципальной школы.
Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что повреждения получили остекление образовательного учреждения. Пострадавших в результате происшествия нет.
По словам главы области, ночью системы ПВО уничтожили восемь беспилотников над несколькими муниципалитетами региона. На месте работают специалисты, власти организовали восстановление поврежденных конструкций.
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