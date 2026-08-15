Следовавший из Пекина в Манчестер самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Всем пассажирам и членам экипажа оказывается необходимая помощь.

Самолет китайского авиаперевозчика Hainan Airlines, летевший из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту Емельяново. Об инциденте сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.

«Сегодня произведена посадка рейса CHH753 авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего по маршруту Пекин — Манчестер. <…> Посадка произведена в штатном режиме. Аварийно-спасательные команды аэропорта были приведены в готовность в полном составе и обеспечили встречу воздушного судна», — говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта заявили, что разрушений и пострадавших в результате посадки не зафиксировано. В пресс-службе отметили, что всем пассажирам, а также членам экипажа работники авиагавани оказывают всю необходимую помощь.

«На месте работают агенты службы организации пассажирских перевозок и качества, в том числе лингвисты», — добавили в аэропорту.

Уточняется, что китайская авиакомпания уже направила резервный борт для пассажиров указанного рейса.

Об аварийной посадке иностранного самолета также сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Информация об аварийной посадке поступила в 06:15 по местному времени. В ведомстве также уточнили, что жертв и раненых нет, а транспорт не получил повреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной посадке в Братске самолета, который летел из Хабаровска в Новосибирск из-за дебоша одного из пассажиров. По прилете мужчину задержали сотрудники полиции.

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