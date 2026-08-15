ВСУ нанесли ракетный удар по промпредприятию в Самарской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
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На месте происшествия работают экстренные службы.
Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару со стороны киевских боевиков. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — написал глава области.
Федорищев подчеркнул, что власти уточняют всю информацию о пострадавших в результате атаки ВСУ по объекту.
До этого губернатор объявил о введении в регионе режима «Ракетная опасность».
Ранее 5-tv.ru писал о пожаре, который вспыхнул на сельхозпредприятии в Пензенской области в результате атаки украинских беспилотников. Спасатели ликвидировали возгорание, однако работа экстренных служб на месте продолжается. Кроме того, в регионе вводили ограничения на прием и отправку самолетов.
До этого вражеские дроны ударили по порту Усть-Луга в Ленинградскую область, после чего в гавани начался пожар. ПВО в ту ночь уничтожили свыше 50 летательных аппаратов противника.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.