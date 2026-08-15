Украинского генерала Баргилевича объявили в международный розыск

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo_bagmut

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Экс-глава Генштаба ВСУ причастен к карательным операциям на Донбассе и гибели мирных жителей.

Следственный комитет РФ обвинил экс-главу Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича в совершении преступлений в Донбассе и объявил его в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса, установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что Баргилевич с апреля 2014 года принимал участие в карательных операциях в Донбассе. Кроме того, будучи начальником Генштаба ВСУ с февраля 2024 по март 2025 года он отдавал преступные приказы о применении вооружения с высокими поражающими свойствами.

В СКР подчеркнули, что в результате действия украинского генерала погибли и пострадали мирные жители. В ведомстве уточнили, что среди жертв и раненых были и несовершеннолетние граждане.

«В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск», - отметили в комитете.

В Следкоме добавили, что с 2014 года органы возбудили более 11 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Кроме того, ведомство завершило расследование свыше тысячи дел в отношении полутора тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в России в розыск объявили главкома ВСУ Михаила Драпатого. Карточка с его данными опубликована в официальной базе МВД РФ.

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