Десять спален и восемь туалетов: Шаляпин купил дачу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артист очень доволен приобретением и называет дом на тысячу квадратов с 14 комнатами скромным жильем.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин приобрел загородный дом площадью более тысячи квадратных метров. Об этом артист сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче Ольги Бузовой.

Шаляпин признался, что в будущем планирует переехать в новый дом, где есть все необходимое для комфортной жизни. Участок площадью 40 соток, по словам артиста, включает два дома: в одном будут жить работники, а второй предназначен для него самого.

«Я вообще хочу там жить со временем, переехать туда, <…> зарядку для машины поставлю. У меня большой участок — 40 соток», — сказал Шаляпин.

Певец рассказал, что в основном доме площадью 1,1 тысячи квадратных метров расположены 10 спален, восемь санузлов, 13 или 14 комнат, а также кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и сауна. При этом свое приобретение Шаляпин назвал «скромным» на фоне цен на рынке элитной недвижимости.

Артист отметил, что рассматривал варианты на Новой Риге, но был удивлен стоимостью домов в этом районе. Сейчас у него осталась выплата в размере 15% от стоимости покупки — ее он оформил в рассрочку.

«Я был в шоке, такие цены! Ребята, по 300 миллионов, по 400 миллионов дома. Ты смотришь на это, думаешь: „За что?“ Каркасные продают, не стыдно? Шесть соток земли», — добавил Прохор.

При этом Шаляпин подчеркнул, что дом требует обновления: сейчас там сохранился ремонт в стиле 2000-х, который он планирует постепенно заменить. Также шоумен рассказал, что на участке растут ели и туи, а само место ему очень понравилось.

«Я скромный человек, мне много не надо. Ну, метраж немножко большой, но я буду сам там гулять по этому дому и никого не пущу», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли захотела приобрести дом в России. Она рассказала, что часто приезжает в страну вместе с матерью и начала процедуру получения российского гражданства. По словам Ривелли, многие итальянцы интересуются Россией благодаря ее культуре и природе.

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