«Слишком тесно»: Бузова о масштабах своего творчества

Фото, видео: Алексей Смагин/ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда уже попробовала себя в роли телеведущей, актрисы театра и кино, певицы и даже ресторатора, но не собирается останавливаться на достигнутом.

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о стремлении выйти на новый уровень в творчестве и удивить зрителей масштабом будущих проектов. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче.

Артистка отметила, что после многолетней работы в разных сферах хочет сделать новый шаг в музыкальной карьере и реализовать идеи, которые раньше не воплощала.

«Я поняла, что я действительно масштабная и мысли у меня очень масштабные. И как будто бы просто собраться и вспомнить, как все начиналось. Для меня уже это слишком тесно. Но я поняла, что мне хочется саму себя превзойти и как будто бы еще сделать один шаг вперед к будущему своему в музыкальной карьере», — сказала Бузова.

Певица подчеркнула, что для нее важно постоянное развитие и возможность удивлять не только зрителей, но и саму себя. Бузова добавила, что создание новых проектов требует больших моральных, физических и материальных затрат, однако именно это приносит ей удовлетворение.

«Я понимаю, что я не удовлетворена остаюсь, когда не происходит роста. Мне самой необходимо удивлять себя», — заявила она.

Она также отметила, что не готова заниматься самопожертвованием ради работы, хотя многие проекты требуют от нее бессонных ночей, репетиций и преодоления сложностей.

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