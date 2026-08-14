Сборная России по плаванию взяла золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Команда из РФ установила новый рекорд первенства.

Сборная России по плаванию завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Россияне установили новый рекорд соревнований.

Спортсмены Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина преодолели дистанцию за 3 минуты 19,95 секунды. Серебро досталось команде Нидерландов, уступившей россиянам 0,14 секунды, бронзовыми призерами стали итальянцы.

Медали получили и спортсмены, выступавшие в предварительном заплыве. В состав команды вошли пловцы Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина.

После этой победы в активе сборной России на текущем чемпионате Европы четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. По общему числу медалей россияне занимают второе место в зачете турнира.

Ранее 5-tv.ru писал о победе российской пловчихи Евгении Чикуновой на чемпионате Европы в Париже. Спортсменка выиграла дистанцию 200 метров брассом с рекордом турнира — 2 минуты 19,32 секунды.

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