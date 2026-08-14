«Прибыль упала»: Чадов о моде на трезвость среди зумеров и альфа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артисту интересно наблюдать за своими детьми и сравнивать их с собой в том же возрасте.

Актер Алексей Чадов заявил, что молодое поколение стало меньше интересоваться алкоголем. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Артист отметил, что ему интересно наблюдать за своими детьми и сравнивать их с собой в том же возрасте.

«У меня дочка поколения альфа, а сын поколения зумеров. Они вообще не выпивают», — отметил Алексей.

По словам Чадова, снижение интереса к алкоголю среди молодых людей заметно отражается и на рынке. Он отметил, что прибыль крупных алкогольных компаний снизилась.

«Вы знаете, насколько прибыль вообще упала у всех алкогольных монстров мировых? <…> Это несколько десятков раз, понимаете? Это вообще говорят, что сейчас стали в алкоголь меньше добавлять спирта, чтобы больше покупали, потому что нужно спасти все эти большие алкогольные дома», — сказал Чадов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представителей поколения зумеров стало сложнее вовлекать в рынок труда. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что многие молодые сотрудники в течение года меняют место работы или уходят от работодателей. По его словам, зумеры предъявляют новые требования к работе: для них важны не только зарплата и должность, но и атмосфера в коллективе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.