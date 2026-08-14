Концерт Канье Уэста в Казахстане перенесли из-за непогоды и отключений света

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Рэпер выступит перед зрителями 15 августа.

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли из-за сложных погодных условий и отключений света. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«В связи с погодными условиями концерт переносится на завтра. Здоровье и безопасность — приоритет. Увидимся завтра», — написал Уэст.

Шоу должно было пройти вечером 14 августа на стадионе в Алмалинском районе города. Однако в Алматы начались сильный ветер, дождь и гроза. Организаторы объявили зрителям о переносе выступления, при этом все ранее купленные билеты останутся действительными.

Непогода сопровождалась перебоями с электричеством. Аварийное отключение затронуло 14 районов Алма-Аты и Алматинской области. Из-за отсутствия электричества в городе временно остановилось метро, а на дорогах образовались пробки из-за неработающих светофоров.

Городские службы были переведены на усиленный режим работы. Позднее электроснабжение в Алматы и Алматинской области полностью восстановили.

Ранее 5-tv.ru писал, что приезд Канье Уэста в Стамбул вызвал массовый ажиотаж. Толпы поклонников собрались у отеля, где остановился рэпер, перекрыли дороги и заполнили ближайшие набережные. Из-за большого скопления людей власти временно ограничили доступ к некоторым туристическим объектам, а у гостиниц дежурили полицейские и охрана.

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