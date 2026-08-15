Огурцы для сердца: чем полезны и кому стоит есть их осторожнее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Летний продукт способен принести пользу сердечно-сосудистой системе, если учитывать несколько важных нюансов его употребления.

Свежий огурец на столе кажется самым обычным продуктом, однако в его составе есть вещества, которые могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы. При этом ждать от овоща лечебного эффекта не стоит: значение имеет весь рацион и образ жизни.

Чем огурцы могут быть полезны для сердца

Огурцы содержат калий — минерал, который участвует в поддержании нормального водно-солевого баланса и работе сердечно-сосудистой системы. Рацион, в котором достаточно калия и при этом не слишком много натрия, помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Еще один компонент огурцов — пищевые волокна. Клетчатка важна для нормальной работы пищеварительной системы и может способствовать поддержанию здорового уровня холестерина. Однако рассчитывать на огурцы как на средство для его снижения не стоит: количество клетчатки в обычной порции овоща относительно невелико.

В составе огурцов также есть растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Они помогают организму противостоять окислительному стрессу, который рассматривается как один из факторов, связанных с развитием различных заболеваний.

Огурцы почти на 95% состоят из воды, поэтому они помогают увеличить общее потребление жидкости. Для здорового человека это еще один плюс продукта, особенно в жаркую погоду.

Почему свежие огурцы лучше соленых

Если речь идет именно о поддержке сердечно-сосудистого здоровья, предпочтение стоит отдавать свежим овощам. При засолке и мариновании в продукт добавляется большое количество соли, а избыток натрия способен способствовать повышению артериального давления.

Это особенно важно для людей с гипертонией и другими заболеваниями сердца и сосудов. Полностью отказываться от соленых огурцов здоровому человеку не требуется, но делать их ежедневной основой овощной части рациона тоже не стоит.

Свежие огурцы удобно добавлять в салаты, использовать как гарнир или самостоятельную закуску. При этом польза будет выше, если они заменяют продукты с большим количеством соли, насыщенных жиров и добавленного сахара, а не просто дополняют привычный рацион.

Кому стоит осторожнее есть огурцы

Для большинства людей свежие огурцы безопасны. Однако при некоторых заболеваниях подход к рациону должен быть индивидуальным. В частности, людям с нарушением функции почек важно контролировать поступление калия и согласовывать рацион с врачом.

Большое количество свежих овощей также может вызывать вздутие или другой дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением. В таком случае количество продукта лучше подбирать с учетом собственной переносимости.

Отдельное внимание требуется тем, кто принимает препараты, эффективность которых зависит от стабильного поступления витамина К. Резко менять количество продуктов с этим витамином в рационе без консультации врача не стоит. При этом полностью исключать огурцы только из-за содержания витамина К обычно не требуется.

Если у человека уже диагностированы гипертония, сердечная недостаточность или другое заболевание сердечно-сосудистой системы, огурцы не заменят назначенное лечение. Любые изменения терапии и лечебной диеты необходимо обсуждать со специалистом.

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