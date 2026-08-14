Ребенку сломали бедренную кость на массаже в реабилитационном центре в Дагестане
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Процедуру выполняла местная жительница, не имевшая лицензии на медицинскую деятельность.
В реабилитационном центре Дагестана ребенку причинили тяжкий вред здоровью во время проведения массажа.
Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по республике в канале в мессенджере МАКС.
По версии следствия, местная жительница, не имевшая лицензии на медицинскую деятельность, работала в центре реабилитации тренером лечебной физкультуры. Во время массажа она сломала несовершеннолетнему бедренную кость.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые могли привести к произошедшему.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.