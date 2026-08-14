Иосиф Пригожин: «Никогда в жизни я не брал чужого!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Продюсер раскрыл правду об артисте, который вспомнил их скандальное прошлое.

После интервью опальной звезды 2000-ых Авраама Руссо, которое он дал телеведущему Георгию Иващенко, в шоу-бизнесе вспомнили о давно забытом конфликте артиста с Иосифом Пригожиным. Казалось, они много лет назад зарыли топор войны, но мнение, высказанное певцом, заставило продюсера дать исчерпывающее объяснение. По словам Руссо, якобы Пригожин причастен к его похищению, а также он должен быть благодарен Аврааму за то, что в свое время он «приносил ему большой доход».

«Хочу процитировать великого политика Уинстона Черчилля в отношении распространяемой фальшивой лжи со стороны Авраама Руссо. У меня к нему просьба есть: давай ты не будешь обо мне распространять ложь, а я о тебе не буду говорить правду. Потому что, если я начну говорить всю правду, ему мало не покажется», - рассказал Пригожин в беседе с 5-tv.ru.

С удивлением наблюдая за тем, с каким энтузиазмом Авраам Руссо вспоминает их деловое прошлое, продюсер сравнивает артиста с фальшивомонетчиком. Иосиф считает, что певец, которого уже давно не слышно во всех смыслах этого слова, пытается напомнить о себе, используя имя Пригожина.

«Вот он сидит, какую-то чушь несет. Зачем ему нужна моя фамилия? Я же его нигде не трогаю, не задеваю. Он у меня уже трижды просил прощения в присутствии семьи, и вот опять. Пусть он сам себе карьеру строит, пусть доказывается свою состоятельность своим трудом и своими песнями. Не надо использовать мое имя, ссылаться на Киркорова, еще кого-то. Вот он говорит: «Йося – интриган». Да с такими, как он, трудно не быть интриганом. Потому что все, что является самообороной, называется интригой», - считает продюсер.

Так же, как и зрители программы, в которой Руссо высказался в адрес бывшего продюсера, Иосиф Пригожин с удивлением узнал, что он, оказывается, жадный человек.

«Он мажет какой-то вонючей краской, все время говорит о том, что, когда я вижу деньги, у меня начинаются судороги. Так пусть на себя посмотрит! Я никогда не был жадным, никогда не брал чужого, это знают все, кто со мной дружит. Я вообще не циничный человек. Ничего плохого в том, что ты требуешь за свою работу деньги, нет. А он вообще никогда мне не платил, даже в ресторане в кошелек не лез, всегда за него платил Тельман (бизнесмен Тельман Исмаилов – Прим.ред.). И мне тоже Тельман платил. У меня никогда не было зарплаты, был процент, 15%», - резюмировал Пригожин.

Скорее всего, Авраам оставит комментарий бывшего продюсера без ответа. Так было и в нулевых, когда, сделав какое-либо громкое заявление, он внезапно замолкал на несколько лет – по причине, известной не только ему одному.

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