Будет видно в России? Когда произойдет полное солнечное затмение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

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Ученые планируют использовать редкие минуты для изучения светила.

Полное солнечное затмение произойдет в ряде регионов Земли 12 августа. Об этом сообщило НАСА.

Траектория полной фазы, при которой Луна целиком закроет солнечный диск, пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию, а также северные части Испании и Португалии. В этих зонах небо на несколько минут погрузится в сумерки.

Жители большинства российских регионов смогут увидеть только частичную фазу явления. Полное затмение будет доступно в основном в труднодоступных северных районах страны (в районах северо-востока Таймыра и у побережья моря Лаптевых). Например, в Москве можно будет наблюдать лишь частичное закрытие Солнца.

Для России это станет одним из самых заметных астрономических событий последних лет. Предстоящее явление станет первым полным солнечным затмением, которое пройдет через материковую Европу за последние годы.

Ученые планируют использовать редкие минуты полной фазы для изучения солнечной короны — внешней части атмосферы Солнца, которую обычно невозможно наблюдать из-за яркости звезды.

Специалисты напоминают: наблюдать за Солнцем можно только через специальные защитные очки с сертифицированными фильтрами. Обычные солнцезащитные аксессуары не подходят и не защищают зрение от повреждений.

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