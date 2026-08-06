Секс под запретом: при каких симптомах лучше отказаться от интимной близости

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Врач перечислила тревожные признаки, требующие обращения за медицинской помощью.

Врач-эксперт лаборатории Екатерина Демьяновская рассказала Life.ru, в каких случаях стоит временно отказаться от интимной близости. По словам специалиста, некоторые симптомы могут свидетельствовать о заболеваниях, при которых половой акт способен ухудшить самочувствие или повысить риск осложнений.

Одним из главных поводов для осторожности врач назвала признаки возможных сердечно-сосудистых нарушений.

«Если во время физической нагрузки, в том числе при подъеме по лестнице или быстрой ходьбе, появляются давящая боль за грудиной, одышка, чувство нехватки воздуха, перебои в работе сердца или выраженная слабость, эти симптомы требуют консультации кардиолога», — высказалась врач.

Временно отказаться от секса рекомендуется и при высокой температуре, а также во время острых вирусных и бактериальных инфекций. В период лихорадки организм работает в усиленном режиме: учащаются пульс и дыхание, возрастает потребность тканей в кислороде. Дополнительная нагрузка может замедлить выздоровление и увеличить вероятность передачи инфекции партнеру.

Особое внимание Демьяновская посоветовала уделять изменениям со стороны мочеполовой системы. Боль или жжение при мочеиспускании, необычные выделения, язвы, пузырьки, высыпания и другие изменения кожи или слизистых могут указывать на инфекционные или иные заболевания. До установления причины этих симптомов врач порекомендовала воздерживаться от половых контактов.

Женщинам следует незамедлительно обратиться к специалисту при сильной боли внизу живота, необычных кровянистых выделениях, кровотечении после полового акта или выраженном дискомфорте во время секса. Такие проявления могут сопровождать воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, миому матки и другие патологии.

Во время беременности ограничения зависят от состояния будущей матери. При нормальном течении беременности интимная жизнь обычно не противопоказана. Однако при угрозе преждевременных родов, предлежании плаценты, кровянистых выделениях, подтекании околоплодных вод и других осложнениях акушер-гинеколог может порекомендовать временное половое воздержание.

Мужчинам врач посоветовала не откладывать обращение за медицинской помощью при внезапной сильной боли в мошонке, выраженном отеке, покраснении или резком увеличении одного из яичек. Подобные симптомы могут свидетельствовать о перекруте яичка — состоянии, требующем экстренного лечения.

Кроме того, людям с артериальной гипертензией необходимо регулярно контролировать давление и соблюдать назначенную терапию. Само заболевание не считается противопоказанием к интимной близости, однако при высоких показателях артериального давления половой акт лучше перенести.

Еще одним опасным сигналом специалист назвала внезапную интенсивную головную боль, особенно если она возникла во время секса. Если такой приступ сопровождается нарушением речи, слабостью в руках или ногах либо судорогами, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

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