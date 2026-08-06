Значительный эффект: как пение птиц помогает бороться со стрессом

Yahoo: пение птиц помогает бороться со стрессом и улучшает настроение

Фото: 5-tv.ru

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Звуки природы способны менять настроение.

Прослушивание птичьего пения в естественных условиях существенно снижает уровень тревожности и способствует психологическому восстановлению. Об этом сообщило Yahoo со ссылкой на исследование ученых из Университета штата Северная Каролина.

Специалисты провели эксперимент с участием студентов, которые в наушниках с активным шумоподавлением находились в двух разных локациях: на восстановленной лесной тропе и в оживленной городской зоне. Добровольцам включали записи либо пения птиц, либо шума дорожного трафика.

Ученые установили, что именно сочетание природной среды и естественных звуков фауны дает максимальный терапевтический эффект.

После десятиминутных сеансов испытуемые, находившиеся в лесу и слушавшие птиц, демонстрировали самые высокие показатели душевного подъема и минимальный уровень негативных эмоций.

Напротив, сочетание бетонных зданий и звуков автомобилей приводило к росту стресса. Автор исследования Нильс Петерсон подчеркнул значимость полученных данных для городского планирования.

«Для участников, которые находились в зеленой зоне и слушали птиц, эффект был значительным. Положительные эмоции усилились, отрицательные — ослабли, уровень стресса упал, а ощущение восстановления возросло больше, чем при любом другом сочетании. С другой стороны, мы наблюдали совершенно противоположную картину, когда участники в серой городской зоне слушали звуки машин», — отметил ученый.

По его мнению, даже в «серых» пространствах мегаполисов можно минимизировать негативное влияние на психику, если внедрять в них природные звуки, например, шум воды или щебетание птиц.

Исследование показало, что природные факторы работают независимо, но их комбинация обеспечивает наилучшее состояние ментального здоровья.

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