Убирать в холодильник? Эксперты поставили точку в спорах о хранении продуктов

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Около 75% людей путаются в правилах, что нередко проводит к семейным ссорам.

Правильное распределение продуктов на кухне помогает дольше сохранять их свежесть и вкусовые качества. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн и эксперт по пищевым отходам Кейт Холл представили подробное руководство, которое должно разрешить бытовые конфликты по поводу использования холодильника.

По данным специалистов, около 75% людей путаются в правилах хранения еды, что нередко приводит к семейным ссорам. Основная рекомендация касается яиц: их советуют держать в холодильнике, но не в дверце, где температура нестабильна, а на основной полке в оригинальной упаковке.

Сливочное масло в современных теплых домах также лучше убирать в холод, за исключением соленого масла в прохладную погоду. Особое внимание эксперты уделили «вражде» овощей: картофель и лук категорически нельзя держать рядом.

Лук выделяет газ этилен, от которого клубни картофеля быстрее гниют, а влага от них делает лук мягким. Хлеб в холодильнике хранить не стоит, так как крахмал в нем быстро кристаллизуется, делая батон черствым.

Шоколад при охлаждении покрывается белым налетом и теряет способность таять во рту. Помидорам специалисты отвели место на столе подальше от солнечных лучей для лучшего созревания, тогда как огурцы и листовой салат должны оставаться в холоде и заводской упаковке.

Для открытых соусов рекомендации разделились. Кетчуп и горчицу производители советуют охлаждать после вскрытия, хотя высокое содержание уксуса и сахара позволяет им некоторое время безопасно находиться в шкафу.

Варенье и джемы после контакта с кислородом начинают портиться, поэтому их место — строго в холодильнике. Оливковое масло следует беречь от тепла и света, но не замораживать, чтобы сохранить его структуру.

Для сладостей, таких как торты, идеально подходит герметичный контейнер в темном и прохладном месте, где сахар сработает как естественный консервант.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.