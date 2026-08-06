Смеяться полезно? Что происходит с сердцем, когда человек веселится

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Исследования показали связь между частотой положительных эмоций и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Искренний смех способен положительно влиять на работу сердца и сосудов. Об этом сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин в беседе с Life.ru.

Обычный смех, который многие воспринимают лишь как эмоциональную реакцию, запускает в организме целый комплекс физиологических процессов. Как отметил кардиолог, одна из главных ролей принадлежит эндотелию — внутренней оболочке сосудов, регулирующей их расширение и сужение.

«Исследования показывают, что смех стимулирует выработку оксида азота (NO) — молекулы, которая заставляет сосуды расширяться, улучшая кровоток. Проще говоря: смех работает как мягкая „гимнастика“ для ваших артерий», — пояснил Евгений Кокин.

По словам врача, положительный эффект проявляется не после одного эпизода веселья, а при регулярном воздействии. Постоянные позитивные эмоции помогают снижать уровень хронического стресса, который считается одним из факторов развития гипертонии, а также поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

При этом специалист подчеркнул, что смех не может заменить лекарства от повышенного давления или лечение уже выявленных заболеваний сердца. Его можно рассматривать только как дополнительный способ поддержания здоровья в сочетании с физической активностью, правильным питанием и выполнением рекомендаций врача.

На возможную связь между смехом и состоянием сердечно-сосудистой системы указывают результаты научных исследований. В одной из крупных японских работ выяснилось, что у людей, которые смеялись реже одного раза в месяц, риск сердечно-сосудистых осложнений был на 62% выше, чем у тех, кто испытывал положительные эмоции хотя бы еженедельно. Вероятность смерти от различных причин у этой группы также оказалась почти в два раза выше.

Другие исследования показали, что после просмотра комедийных фильмов у участников улучшался кровоток в плечевой артерии, тогда как после просмотра драматических сюжетов наблюдалось его ухудшение. Американская кардиологическая ассоциация также отмечает, что положительные эмоции могут быть связаны с улучшением функции эндотелия и снижением жесткости сосудов.

Ученые пока не определили точную «норму смеха», необходимую для здоровья. Однако специалисты считают полезным регулярно находить повод для искренних положительных эмоций. Например, смотреть комедии, общаться с близкими людьми, вспоминать забавные истории или использовать специальные практики вроде «йоги смеха». Важное условие — смех должен быть настоящим, так как механическая улыбка не дает такого же эффекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хронический недосып негативно сказывается на состоянии сосудов, лишая их возможности полноценно восстанавливаться во время ночного отдыха.

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