В Белгороде зрители спели «Катюшу» после отключения света на концерте
Фото, видео: Telegram/ Александр Шуваев / aleksandr_shuvaev; 5-tv.ru
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Проблемы с электричеством не испортили настроение и не сорвали празднование годовщины освобождения города от фашистов.
Эмоциональные кадры из Белгорода, которые подтверждают, что вместе мы можем преодолеть любые препятствия.
Во время концерта, посвященного годовщине освобождения города от фашистов, в зале внезапно пропал свет. Но зрители не позволили празднику прерваться.
Энергетикам удалось оперативно восстановить электричество, и спустя несколько минут концерт продолжился.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. В ходе беседы врио главы региона доложил, что за два с половиной месяца объехал все муниципальные округа, чтобы выявить острые проблемы и наладить их решение.
Особое внимание, по словам Шуваева, уделяется вопросам безопасности на фоне участившихся обстрелов. Он сообщил, что налажено взаимодействие с Министерством обороны и добровольческим формированием «БАРС-Белгород», а также разработано изделие, позволяющее сбивать более 50% дронов самолетного типа.
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