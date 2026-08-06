Шестиметровый мангал и полтонны мяса: фестиваль «Балтика: Волны Вкуса» готовится удивлять гостей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Посетителей ждут вкусная еда, спортивные активности, концерт и запуск воздушного шара.

Две недели остается до одного из самых ожидаемых событий этого лета в Петербурге. Тысячи гостей со всей России приедут в Северную столицу на грандиозный фестиваль «Балтика: Волны Вкуса».

Это место, где каждый сможет найти занятие по душе — принять участие в спортивных состязаниях, вдохновиться искусством. Ну и, конечно же, попробовать разнообразные гастрономические новинки. Одного только мяса приготовят полтонны. Ну а сегодня организаторы раскрыли имена звездных гостей. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко — о том, чего ожидать от праздника.

Гастрономическое шоу от именитых шеф-поваров! Ароматы только что приготовленного мяса! Свежий воздух, пенные напитки, живая музыка!

Праздник вкуса от пивоваренной компании «Балтика», который прогремел на весь Северо-Запад, повторится вновь. Только в этот раз будет вдвое дольше и масштабнее!

«Что может быть лучше в рамках нашего короткого северного лета, чем насладиться им на природе, на прекрасном спортивном объекте, в окружении известных артистов и великолепных шефов, которые делятся своим кулинарным мастерством?» — сказал директор по маркетингу пивоваренной компании «Балтика» Константин Тамиров.

К слову, когда-то именно «Балтика» стояла у истоков фестивального движения в России. Оркестр, звезды, артисты балета — в самом центре Петербурга: первые пивные праздники в конце 1990-х собирали сотни тысяч зрителей.

Но традиция прервалась. «Балтика» пережила непростой период стагнации под иностранным управлением. Но теперь возродилась. И сейчас компания — пример российской самодостаточности для всей отрасли. Восемь заводов в разных регионах страны, две солодовни, собственная агропрограмма, включающая развитие хмелеводства.

Хмель, солод, вода, дрожжи — вот, в общем-то, и все ингредиенты. Никаких химических добавок или усилителей вкуса. Главное волшебство начинается в этих котлах — пенный напиток варится около шести часов, а потом бродит в среднем 12 суток.

Качество продукта контролируют от поля до бокала. То есть еще с момента посева злаков.

«В общей сложности проверка проходит более чем по ста различным методикам и параметрам. Чтобы человек, когда он открывает бутылку, банку или пьет наше пиво в баре, качество было такое же, как будто он делает это на заводе», — сказала начальник производственной лаборатории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге Мария Егупова.

И мониторинг на этом не заканчивается. Качество каждой партии отслеживается на протяжении всего срока годности. А это колоссальный объем!

«Производительность — от десяти до 60 тысяч единиц продукции в час. Баночная линия, предположим, порядка 15 банок в секунду выпускает», — сказал лидер линии цеха розлива пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге Егор Иванов.

И вот у страны есть новая летняя традиция. Концепция гастрономического фестиваля стала еще ближе щедрой и многогранной русской душе: теперь это — «Балтика: Волны Вкуса». В одно море впечатлений сольются сразу несколько течений: музыка, искусство, спорт и, конечно, гастрономия!

«У нас будет большой шестиметровый мангал, карусель, где готовится одновременно шесть крупных ягнят, привезем наш смокер на колесной базе, который вмещает в себя одновременно почти 400 килограммов мяса, и, естественно, все это будем готовить прямо на площадке и угощать наших гостей», — сказал бренд-шеф гастрономической зоны фестиваля «Балтика: Волны Вкуса» Алексей Каневский.

На главной сцене выступят Billy's Band, Женя Любич, GAYAZOVS BROTHERS, симфонический оркестр CAGMO с программой «Хор русского рока», Bearwolf.

В рамках арт-волны впервые развернется полноценный фэшн-фестиваль с модными показами и мастер-классами топовых стилистов, а на спорт-площадках «Балтика» устроит карнавальный забег, велозаезды, даже запуск воздушного шара!

И все это — в течение двух дней! Новый формат незабываемого семейного отдыха — 22 и 23 августа. «Волны Вкуса» — на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.

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