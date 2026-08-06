«Потерянное поколение»: Сябитова объяснила, почему молодежь чаще разводится

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Звездная сваха очень четко описала отличие поколения бумеров от миллениалов в вопросах любви и семьи.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова высказалась о различиях между поколениями в вопросах отношений и брака. По мнению артистки, современные молодые люди выросли в другой среде, которая повлияла на их взгляды на семью и личную свободу. Об этом Роза Сябитова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Сябитова отметила, что представители старших поколений реже решались на развод не только из-за чувств, но и из-за жизненных обстоятельств.

«Мы хотели бы развестись, да кто б нам дал бы? Развестись, потому что мы были привязаны не просто детьми, а материальным достатком, там много всего было», — рассказала ведущая.

По словам свахи, на формирование ее поколения большое влияние оказали коллективные ценности и воспитание в советской системе.

«У нас была совершенно другая психология, потому что нас воспитывал комсомол, пионерия. Мы были за коллектив», — отметила Сябитова.

При этом телеведущая подчеркнула, что не считает новое поколение плохим, однако у него есть особенности, связанные с условиями взросления.

«Вы индивидуальны, вы прекрасное поколение, я обожаю поколение своих детей. Но у вас тоже есть свои минусы, вы не плохие. А среда сформировала вас», — заявила она.

Сябитова также назвала современных молодых людей более тревожными и отметила, что у каждого поколения есть свои сложности.

«Вы тревожные, да, мы — нет. У нас, родители бумеров, не было времени, мы выживали», — поделилась ведущая.

При этом звездная сваха подчеркнула, что не выступает против разводов как таковых. По ее мнению, решение о расставании зависит от конкретной ситуации.

«Разводиться нужно только в случае, когда страдают дети. И физически, морально. Если это не касается детей, то за отношения, да, я считаю, что надо побороться. Нет универсального способа жить долго и счастливо и умереть в один день», — заключила Роза Сябитова.

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